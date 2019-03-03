شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى : اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حياديتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة أثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل ، مشددًا على أن هذا الموقف الأمريكي هو ما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفض خطة واشنطن للسلام.

وأضاف عباس - حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه أطلع رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات في القدس.

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وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل الرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم الأحد ببغداد.