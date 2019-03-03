شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى : اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حياديتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة أثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل ، مشددًا على أن هذا الموقف الأمريكي هو ما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفض خطة واشنطن للسلام.
وأضاف عباس - حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه أطلع رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات في القدس.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل الرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم الأحد ببغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى : اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حياديتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.