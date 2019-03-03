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بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه

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جاء ذلك بعدما أعلن مدير الحملة عبد الغني زعلان، في مؤتمر صحفي، بعد تقديم أوراق ترشح بوتفليقة رسميا، مؤكدا أنه سيسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Sidali Djarboub

وقدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، متعهدا بإصلاحات تعقبها انتخابات مبكرة لا يشارك فيها.

وبحسب مراسل سبوتنيك، "قدم عبد الغاني زعلان مدير حملة الرئيس بوتفليقة ملف ترشح الأخير لرئيس المجلس الدستوري""، وذلك بعد ساعات قليلة من وصول شاحنات تحمل استمارات تأييد ترشح بوتفليقة.

وتعهد بوتفليقة، في رسالة قرأها مدير حملته الانتخابية، "بتنظيم ندوة وطنية موسعة للتوصل إلى إصلاحات عميقة وشاملة، تعقبها انتخابات رئاسية مسبقة [مبكرة] لا يشارك فيها".

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