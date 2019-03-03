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جاء ذلك بعدما أعلن مدير الحملة عبد الغني زعلان، في مؤتمر صحفي، بعد تقديم أوراق ترشح بوتفليقة رسميا، مؤكدا أنه سيسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل، بحسب "رويترز".
© AP Photo / Sidali Djarboub
وبحسب مراسل سبوتنيك، "قدم عبد الغاني زعلان مدير حملة الرئيس بوتفليقة ملف ترشح الأخير لرئيس المجلس الدستوري""، وذلك بعد ساعات قليلة من وصول شاحنات تحمل استمارات تأييد ترشح بوتفليقة.
وتعهد بوتفليقة، في رسالة قرأها مدير حملته الانتخابية، "بتنظيم ندوة وطنية موسعة للتوصل إلى إصلاحات عميقة وشاملة، تعقبها انتخابات رئاسية مسبقة [مبكرة] لا يشارك فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتفليقة سيعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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