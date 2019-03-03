إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمالي غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، إصابة 3 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة".

وقالت الوزارة في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "3 فلسطينيين أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شمالي القطاع".

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار العام الماضي؛ للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.