أمير قطر يجري زيارة إلى النمسا الإثنين

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
يجري أمير قطر تميم بن حمد، الإثنين، زيارة رسمية إلى النمسا يُرافقه فيها مسؤولون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن يلتقي تميم في فيينا كلًا من الرئيس ألكسندر فان دير بيلين؛ والمستشار يباستيان كورتس، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويعقد الجانبان جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وفق المصدر ذاته، دون الإشارة إلى مدة الزيارة.
كما تُعقد في إطار الزيارة أعمال "المنتدى الاقتصادي القطري النمساوي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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