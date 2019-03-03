حماس: جهد مصري جديد لإلزام إسرائيل بالتهدئة ورفع الحصار

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

قال القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، مساء الأحد، إن "مصر بصدد بذل جهد جديد لإلزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة غزة عقدته فصائل فلسطينية، عقب اجتماع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، وفصائل مع مسؤولي "اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، لإطلاعهم على نتائج زيارة هنية لمصر.

وعاد هنية ووفد مرافق له إلى غزة، الأربعاء الماضي، عقب زيارة للقاهرة، استمرت أكثر من 3 أسابيع.

وأضاف الحية أن هنية أكد خلال زيارته للقاهرة على "الثوابت الوطنية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وفق الرؤية المشتركة الفلسطينية، ووفق الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الفصائل خلال الأعوام الماضية".

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" و"فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه، أحدثها وقعته الحركتان في القاهرة، عام 2017.

وتابع الحية: "كما استعرض هنية مع المسؤولين المصريين ما تتعرض له القضة الفلسطينية من مخاطر".

وشدد على "ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة، المستمر منذ نحو 12 عاما".

ومنذ أكثر من شهرين، يجري وفد مصري زيارات لغزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من "حماس" و"فتح" والحكومة الإسرائيلية، ضمن مباحثات في ملفي المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.

وتقود كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، منذ أشهر، مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار، مقابل وقف احتجاجات ينظمها فلسطينيون في غزة قرب الحدود مع إسرائيل.

ومنذ نهاية مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي بعنف تلك المسيرات السلمية؛ ما أسقط أكثر من مائتي شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.