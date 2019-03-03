رئيس هيئة مراقبة انتخابات الجزائر: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، الأحد، إن القانون ينص على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يسلمه المرشح شخصيا وليس شخصا آخر.

كان دربال يرد على سؤال صحفي على هامش إشرافه على اجتماع لمكتب الهيئة بمحافظة غليزان (غرب) بشأن جواز تفويض المرشح لشخص آخر لتقديم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدير حملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان، سينوب عن الأول في تقديم ملفه أمام "المجلس الدستوري" (المحكمة الدستورية في الجزائر) بسبب تواجده في رحلة علاجية بسويسرا منذ أسبوع.

وحسب دربال، "مثلما هو الحال في الإنتخابات النيابية حيث يقدم رأس القائمة ملفات الترشح فإن القانون ينص على أن المرشح للانتخابات الرئاسية يقدم بنفسه ملف الترشح والأمر واضح ولا اجتهاد مع صراحة النص".

وفي وقت سابق اليوم أعلن المجلس الدستوري أن المترشح يمكن أن ينوب عنه شخص آخر في إيداع ملفه وأن ذلك لا يخالف القانون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.