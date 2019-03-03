عباس: اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حيادها

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن الإدارة الأمريكية أثبتت عدم حيادها بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عباس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد.
ووصل الرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم، إلى العراق في إطار زيارة رسمية (غير محددة المدة).
وأضاف عباس في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي العراقي، "أطلعت رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات التي تتعرض لها القدس".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية أثبتت عدم حيادها بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة إسرائيل وهو ما دعانا إلى رفض خطتها للسلام".
من جهته، قال عبد المهدي إن "العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة بما يمكنه من المساعدة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني".
والتقى عباس السبت، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في عمان، برفقة وفد نيابي وبحضور سفيرة العراق لدى الأردن وفلسطين صفية السهيل على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني.
وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، ويستمر ليومين، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.
ونقلت واشنطن سفارتها للقدس، في مايو/أيار 2018، بعد أن اعترفت في ديسمبر/كانون أول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات غالبية دول العالم.
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