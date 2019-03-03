عاهل الأردن لرؤساء البرلمانات العربية: التحديات تتطلب وحدة الموقف

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله رؤساء البرلمات العربية، على هامش مشاركتهم بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ29، المنعقد بالعاصمة عمان.

وشدد الملك عبد الله، خلال اللقاء بقصر الحسينية، على أهمية "الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية".

ودعا عاهل الأردن، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى "ضرورة توثيق التعاون العربي في المجالات كافة".

ولفت أن "التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب التعاون وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الدول العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية في إطار البيت الداخلي العربي".

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى جهود الحرب على الإرهاب ومكافحة المتطرفين وفكرهم الظلامي.

وفي وقت سابق اليوم انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، ويستمر ليومين.

ويشارك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، في أعمال المؤتمر، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.‎

كما يشارك رؤساء وممثلي برلمانات مصر والجزائر والكويت ولبنان والمغرب وتونس والسودان والصومال والعراق واليمن والامارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر وجزر القمر وجيبوتي.

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