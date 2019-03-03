توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية وغبار على هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين على المملكة. ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على “جازان، الأجزاء الساحلية الجنوبية لمكة المكرمة”. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق المملكة.

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