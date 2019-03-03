انتخابات الجزائر.. إطاحة مفاجئة وانسحابات غير متوقعة

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تنتهي المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وحتى الآن لم يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوراقه رسميًا للترشح، في وقت تتضارب الأنباء حول عودته من جنيف

الإعلان عن العودة من رحلة علاجية، إقالة مدير حملته الانتخابية، الكشف عن ممتلكاته، خطوات متسارعة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال 24 ساعة، مستبقا إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بساعات قليلة، استعدادا للاستحقاق الرئاسي المزمع عقده في 18 إبريل المقبل. وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجزائري حركة احتجاج غير مسبوقة منذ إعلان ترشحه لولاية خامسة، أقال مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال المقرب إليه، وقام باستبدال بسلال الذي أدار الحملات الانتخابية الثلاث الأخيرة لبوتفليقة وزير النقل الحالي عبد الغني زعلان.

ويتوقع أن يودع بوتفليقة ملف الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد، وقد ينوب عنه في هذه المهمة مدير حملته الانتخابية الجديد، عبد الغني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية. وفاة وإطاحة لم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن اسم سلال تردد

ويتوقع أن يودع بوتفليقة ملف الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد، وقد ينوب عنه في هذه المهمة مدير حملته الانتخابية الجديد، عبد الغني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية.

وفاة وإطاحة

لم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن اسم سلال تردد خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسرب تسجيل صوتي منسوب له، يقول فيه إنه يجب استخدام القوة ضد المحتجين، وهو ربما ما تسبب في الإطاحة به.



وفي غياب بوتفليقة الذي لم يخاطب الجزائريين منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013 ولا يظهر إلا نادرا، وجد سلال نفسه في خط المواجهة الأول لحركة الاحتجاج، ويمكن أن يكون "كبش فداء"، حسب ما قال مراقب لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "إقالته قد تكون إجابة أولى على حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة لكن أثر ذلك قد يكون قصيرا".

وجاء قرار بوتفليقة بالإطاحة بسلال، بعد ساعات قليلة من الكشف عن وفاة أحد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية.

وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، كشف عن فتح تحقيق لكشف أسباب وظروف وفاة المتظاهر.

وقال بدوي: "نترحم على روح الفقيد حسان بن خدة، ابن قامة الثورة التحريرية بن يوسف بن خدة، الذي توفي مساء الجمعة"، وحسان بن خدة، وهو ابن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة خلال ثورة التحرير الجزائرية.



وشارك عشرات الجزائريين في الجنازة المهيبة لحسان بن خدة، وحضر مختلف رؤساء أحزاب المعارضة الجزائرية الجنازة لتقديم التعازي لعائلة الفقيد، ومنهم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء إعلان بوتفليقة بتعيين مدير جديد لحملته ليقطع حداً للتكهنات باحتمال أن يعدل عن الترشح، حسب "الشرق الأوسط".

إعلان ممتلكاته

وفي الوقت الذي يكتنف الغموض مصير ترشح الرئيس الجزائري لولاية خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح، وسط أنباء عن تدهور صحته، أعلن بوتفليقة، عن ممتلكاته امتثالاً لقانون الانتخابات الذي يلزم كل مترشح للرئاسة بالإعلان عن كل ممتلكاته، ليقطع الشك حول ترشحه للرئاسة.

وقال بوتفليقة في تصريح له موقع بتاريخ الثالث من فبراير الماضي، نشرته صحيفة "المجاهد" الحكومية مساء السبت، إن ممتلكاته العقارية تضم سكناً فردياً في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكناً فردياً آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر، كما أوضح أن ممتلكاته المتحركة تتمثل في سيارتين.

وأكد بوتفليقة بأنه لا يملك غير ما تم ذكره، لا في داخل البلاد ولا خارجها.

ومع حلول منتصف ليل اليوم، تنتهي المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وحتى الآن، لم يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوراقه رسميًا للترشح، في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول عودته من جنيف التي يوجد فيها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ولكن قدم عدد من المرشحين أوراقهم للترشح للانتخابات، أبرزهم الصحفي المعارض غاني مهدي والجنرال المتقاعد علي غديري، ورئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء.

ومع ترشح ما يقرب من 200 مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية أغلبهم مغمورون، يبقى هناك مرشحون بارزون على الساحة، وهم عبد العزيز بوتفليقة، وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، وعبد الرازق مقرى، واللواء على غديرى، وعلى بن فليس، مما وضع الناخب في حيرة من الاختيار في ظل عدم وجود مرشح توافقى في صفوف المعارضة.

وينتظر أن يعلن علي بن فليس أبرز منافسي بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 ورئيس وزرائه الأسبق، اليوم الأحد عن قراره بالترشح من عدمه.

أما اللواء المتقاعد علي غديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 من دون أن يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه واعدا بإقامة "جمهورية ثانية" في الجزائر، لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع.

انسحابات

حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، قرر الانسحاب من السباق الرئاسي وعدم المشاركة فيه، وأكد مصدر من داخل الحزب أن مجلس شورى "إخوان الجزائر" صوت لصالح العدول عن خوض المعترك الرئاسي في الجزائر، "تماشيا مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أعلن مساء أمس عن ممتلكاته، في خطوة دستورية تمهيدية للإيداع الرسمي لملفه للترشح للانتخابات المقررة في 18 إبريل.

ورغم تمسك رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بخيار خوض السباق الرئاسي، فإن أغلبية الذين حضروا مجلس الشورى، الذي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، فضلوا "العدول وقوفا لجانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الخامسة"، حسب "الألمانية".

ويعد انسحاب حركة مجتمع السلم ثاني حزب جزائري ينسحب من الرئاسيات، بعدما أعلنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الانسحاب، وكانت أحزاب أخرى أعلنت مبكرا مقاطعة الانتخابات.

مسؤول في حزب العمال الجزائري، قال السبت، إن الحزب اليساري الصغير لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ 2004.



كانت لويزا حنون الأمينة العامة للحزب قد ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، وحصلت على نسب ضئيلة من الأصوات.

واتفقت أحزاب المعارضة على عقد اجتماع جديد غدا لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المرحلة القادمة، بعد أن يُحسم اليوم موقف إيداع ملف ترشح بوتفليقة، وتواجه المعارضة التي تتسم بالضعف والانقسام تحديات كبرى لتشكل منافسة انتخابية حقيقية.