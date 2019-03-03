الان تتابع هيئة الترفيه تعلن عن مسابقة في “هواية الكوميكس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 8:21 م, 3 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الهيئة العامة الترفيه، اليوم، عن مسابقة في “هواية الكوميكس”. وكتب حساب الهيئة في تغريدة على “تويتر”: “هواية الكوميكس فن يجمع بين متعة الصور وإبداع القصص .. شارك مسابقة #تحديات_الترفيه لتطوير مهاراتك فيها للوصول إلى الاحتراف عبر المشاركة في فئة “الكوميك السعودي”.

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