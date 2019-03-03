شكرا لقرائتكم ترامب يحذر جامعات تقمع «حرية التعبير» ويرفض «كابوساً اشتراكياً» بدل «الحلم الأميركي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعة في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 20:35

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقّع قريباً أمراً تنفيذياً يطالب الجامعات والكليات في بلاده، بدعم «حرية التعبير» في الحرم الجامعي، لئلا يحرمها من تمويل اتحادي. ورفض إبدال «الحلم الأميركي» بـ «كابوس اشتراكي».



وأدلى ترامب بتصريحاته خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ السنوي قرب واشنطن، بعدما قدّم على المسرح هايدن وليامز، وهو ناشط محافظ لُكِم في جامعة كاليفورنيا في بيركلي الشهر الماضي، لدى استقطابه طلاباً لجماعة محافظة.

وقال: «أنا فخور بإعلان أنني سأوقّع قريباً جداً أمراً تنفيذياً يطالب الكليات والجامعات بدعم حرية التعبير، إذا كانت ترغب في الحصول على التمويلات البحثية الاتحادية». وحذرها من أن امتناعها عن الالتزام بذلك «سيكون مكلفاً جداً»، علماً أن الحكومة الأميركية تمنح الجامعات أكثر من 30 بليون دولار سنوياً، في إطار تمويلات بحثية.

واقترح ترامب أن يقاضي وليامز الرجل الذي لكمه، وأن «يقاضي الجامعة، وربما الولاية» أيضاً، لافتاً الى ان وليامز كان سيصبح «شاباً ثرياً جداً». وأضاف: «إذا أرادت الجامعات الحصول على أموالنا - ونحن نعطيها البلايين منها - عليها أن تسمح للناس، مثل هايدن وكثيرين من الشبان العظام الآخرين والمسنّين، بالحديث - حرية التعبير». وحرية التعبير منصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.

واعتبر الرئيس الأميركي أن «الاشتراكية لا علاقة لها بالمناخ والعدالة والفضيلة، بل هي تُسمّى سلطة الطبقة الحاكمة»، مشيراً إلى فنزويلا. وتابع: «المستقبل ليس للمؤمنين بالاشتراكية، بل للمؤمنين بالحرية».

وزاد: «الولايات المتحدة لن تكون يوماً بلداً اشتراكياً. نؤمن بالحلم الأميركي، لا بالكابوس الاشتراكي». ونبّه الى أن ما يُعرف بـ «الخطة الخضراء الجديدة ستُدمّر الاقتصاد الأميركي بالكامل».

الى ذلك، انتقد ترامب روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في ملف «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، واحتمال تواطئها مع حملة البليونير النيويوركي، علماً انه سيسلّم تقريره قريباً.

وكان رود روزنشتاين، نائب وزير العدل السابق، عيّن مولر عام 2017 لتولي التحقيق، بعدما عزل ترامب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي، الذي تولى مكتبه التحقيق أولاً.

وقال ترامب: «ننتظر تقريراً أعدّه أناس غير منتخبين. للأسف أنت تضع الناس الخطأ في مواقع، وهم يتركون أشخاصاً لفترة طويلة في أماكن يجب ألا يكونوا فيها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء. روبرت مولر أو الشخص الذي عيّنه، لم يحصلا على صوت واحد» في انتخابات.