شكرا لقرائتكم هانت يصل عدن في أول زيارة لوزير خارجية دولة كبرى منذ سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - أ ف ب - | منذ ساعة في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 19:56

قام وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بزيارة لعدن الاحد لبحث النزاع اليمني، في محطة نادرة لوزير خارجية غربي في المدينة الساحلية التي تعد العاصمة الموقتة لحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن هانت التقى خلال الزيارة نظيره اليمني خالد اليماني ونائبي رئيس الوزراء سالم الخنبشي وأحمد الميسري.

وأوضحت ان اللقاء «كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن ودفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات السويد بشان محافظة الحديدة وتبادل الاسرى».

وزيارة هانت لعدن هي الاولى لوزير خارجية دولة كبرى منذ سنوات.

وكان وزير الخارجية البريطاني أجرى محادثات السبت مع نظيره السعودي إبراهيم العسّاف في الرياض.

والجمعة، نشر هانت على حسابه في «تويتر» صورة له مع المسؤول السياسي للميليشات محمد عبد السلام، وكتب أنه التقاه في سلطنة عمان لبحث تنفيذ اتفاقات السويد.

وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، توصّلت أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق للانسحاب من موانئ محافظة الحديدة على ساحل البحر الاحمر، وللانسحاب من مدينة الحديدة، مركز المحافظة، ولوقف اطلاق النار، لكن الاتفاقات لم تنفّذ في شكل كامل.