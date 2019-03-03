شكرا لقرائتكم روسيا وإسرائيل ستشكلان فريقاً لانسحاب القوات الأجنبية من سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب - | منذ ساعة في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 20:40

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأحد) أن اسرائيل وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك لانسحاب القوات الأجنبية من سورية.



وقال خلال اجتماع لحكومته «اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت الى سورية بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها، واتفقنا ايضاً على تشكيل فريق مشترك للدفع بهذا الهدف اضافة الى عناصر أخرى».

وأجرى نتانياهو الأربعاء للمرة الأولى محادثات وجهاً لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ حادث اسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية من طريق الخطأ خلال غارة اسرائيلية.

وتسعى اسرائيل لإخراج القوات الإيرانية من سورية وتعهدت منع عدوتها اللدودة من التموضع عسكرياً في هذا البلد المجاور لها.

وأضاف نتانياهو: «أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن اسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سورية، كما أوضحت أيضاً في شكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكرياً ضدها».

وشنت اسرائيل مئات الغارات الجوية في سورية ضد ما اعتبرته أهدافاً ايرانية وأخرى لـ «حزب الله» اللبناني، كما وأنشأت خطاً ساخناً لتجنب الاشتباك من طريق الخطأ مع روسيا.

ودعمت ايران وروسيا و «حزب الله» الرئيس السوري بشار الاسد في الحرب الدائرة في سورية منذ عام 2011.