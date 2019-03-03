شكرا لقرائتكم فريد يتفقد القوات في سيناء: نجاحات مواجهة الإرهاب مهدت للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ ساعتين في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 19:14

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد اليوم (الأحد) عناصر القوات المسلحة والشرطة في سيناء، داعياً القوات إلى اتخاذ أقصى درجات اليقظة، ومنوهاً الى أن النجاحات التي حققتها القوات في مواجهة الإرهاب مهدت الطريق إلى التنمية.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان، إن فريد قام بالاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات المشاركة في تأمين شمال سيناء، وتفقد أعمال التجهيز الهندسي لعدد من المكامن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة، وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية للمقاتلين وإصرار على الوفاء بالمهمات المقدسة المكلفين بها لحماية مقدرات الشعب المصري والتصدي لقوى التطرف والإرهاب، والحفاظ على أرواح وممتلكات أبناء سيناء الشرفاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كما التقى فريد بمقاتلي القوات المسلحة في شمال سيناء ونقل إليهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات في مكافحة الإرهاب مهد الطريق لاستعادة الحياة الطبيعية لأهالي سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة على أرض سيناء.

كما أكد رئيس أركان الجيش أن ما يقدمه رجال الجيش والشرطة من تضحيات وجهود وطنية مخلصة ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري الذي يثق في قدرة رجال القوات المسلحة والشرطة على استعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وطالب فريد المقاتلين باتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والتحلي بعقيدة المقاتل المصري لمواجهة أي عدائيات تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى إلى توفير كافة الإمكانات والقدرات للقضاء على كافة البؤر والخلايا الإرهابية الكامنة وتطهير كل شبر من أرض سيناء. وحضر الجولة قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.