شكرا لقرائتكم إسرائيل تقصف مواقع لـ «حماس» رداً على إطلاق بالونات تحمل متفجرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة - أ ف ب - | منذ ساعتين في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 19:21

أفاد مصدر أمني من حركة «حماس» اليوم (الأحد) أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعين تابعين للحركة في قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق بالونات تحمل «متفجرات» باتجاه إسرائيل.



وقال المصدر الأمني في «حماس» إن «طائرات الاحتلال شنت غارات استهدفت موقعين للمقاومة (تابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس») شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وآخر شرق رفح جنوب قطاع غزة».

وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع ليل أمس السبت أسفر عن أضرار «كبيرة»، مضيفyاً أنه «لم يبلغ عن وقوع إصابات».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضربات نفّذت الضربات بعدما «أطلقت مجموعة من البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وفي وقت متأخر الأربعاء، استهدف الطيران الإسرائيلي مواقع تابعة لـ «حماس» في غزة بعدما أدى «بالون متفجر» أطلق من القطاع الذي تديره الحركة، إلى إلحاق أضرار بمنزل في إسرائيل.

ويطلق فلسطينيون في غزة منذ شهور بالونات محملة بمواد متفجرة وحارقة بين حين وآخر، فيما تتواصل التظاهرات والصدامات كل أسبوع عند الجدار الحدودي.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 آذار (مارس) العام الماضي، قتل 251 فلسطينياً على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع اسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية. وقتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.

وخاضت إسرائيل و «حماس» ثلاث حروب منذ العام 2008.