شكرا لقرائتكم الأردن يتهم إسرائيل باستهداف «ممنهج» للحرم القدسي وإدارة الأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب - | منذ ساعتين في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 20:33

اتهم الأردن اليوم (الأحد) إسرائيل باستهداف «ممنهج» للمسجد الأقصى وإدارته عبر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب 40 يوماً ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ ناجح بكيرات أربعة أشهر من الحرم القدسي.



وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل إن «سلطات الاحتلال أبعدت اليوم (الأحد) الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الديبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك ناجح مدير أوقاف القدس بكيرات نائب لمدة أربعة أشهر». وأضاف في تصريحات اوردتها «وكالة الانباء الاردنية» أن «شرطة الاحتلال استدعت عدداً آخر من أعضاء المجلس منهم مهدي عبدالهادي، واقتحمت منزل عضو المجلس حاتم عبدالقادر وسلمته استدعاء للتحقيق».

وأوضح أبو البصل أن هذا «تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف الى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخراً»، مشيراً الى ان «هذا مسّ مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية». ورأى أن «اتخاذ هذه الاجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال (هو) استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء».

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وأكد أبو البصل أن «اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميماً وتمسكاً بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة».

وأطلقت إسرائيل الأحد الماضي سراح الشيخ عبدالعظيم سلهب والشيخ ناجح بكيرات بعد أن أوقفتهما لفترة وجيزة إثر توتّر حول باحة المسجد الأقصى على خلفية فتح مبنى باب الرحمة داخل المسجد.