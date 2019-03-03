شكرا لقرائتكم روسيا تتعهد منع تدخل عسكري أميركي في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو، كيتو – رويترز، أ ف ب – | منذ ساعتين في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 18:55

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم الأحد، أن بلادها ستبذل جهدها لمنع تدخل عسكري أميركي في فنزويلا.



وقالت لنائب الرئيس الفنزويلي لديلسي رودريغيز التي تزور موسكو: «نشعر بقلق كبير من أن تنفذ الولايات المتحدة أي استفزازات لإراقة دماء، لإيجاد مبرّر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا. لكننا سنبذل جهدنا لئلا نسمح بذلك».

جاء ذلك بعدما ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ «تدخل صارخ» و»تأثير مدمّر» لواشنطن في فنزويلا.

وقال في اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي مايك بومبيو: «الاستفزاز والتأثير الخارجي المدمّر، ولو كانا بذريعة واهية هي تقديم مساعدة انسانية، لا علاقة لهما بالعملية الديموقراطية». وندّد بـ «تهديدات اميركية للحكومة الشرعية وبتدخل صارخ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وبانتهاك معيب للقانون الدولي».

واكد لافروف «استعداد» موسكو لإجراء مشاورات مع واشنطن في شأن فنزويلا، شرط أن «تنسجم تماماً مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة». وأضاف: «من حق الفنزويليين وحدهم أن يقرروا مستقبلهم».

وقادت الولايات المتحدة حملة دولية للاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، بعدما نصّب نفسه رئيساً موقتاً للبلاد، بدل نيكولاس مادورو.

غوايدو الذي زار الإكوادور السبت، في اطار جولة في أميركا اللاتينية شملت كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين، قال: «في هذه الجولة المهمة جداً على دول شقيقة في أميركا الجنوبية، لم نأتِ طلباً للمساعدة فحسب، بل أيضاً بحثاً عن الحرية والديموقراطية وتحقيق الرخاء والتقدّم لفنزويلا». ودعا إلى «وضع حدّ لاغتصاب (السلطة)، وإلى انتقال سلمي في فنزويلا».

وتحدى غوايدو حظراً فرضته السلطات على مغادرته الأراضي الفنزويلية، مؤكداً أنه سيعود إلى بلاده بحلول غد الاثنين، كما دعا الى احتجاجات جديدة يومَي الاثنين والثلثاء.

ووصف الرئيس الإكوادوري لينين مورينو حكومة مادورو بأنها «دولة مفلسة»، وخاطب غوايدو قائلاً: «سنكون متنبّهين إلى الإشارات التي سيُعطيها الشعب الفنزويلي و(التي ستُعطيها) أنت، قائد ومحامي هذا التحوّل العميق الذي يحتاجه الشعب الفنزويلي».