شكرا لقرائتكم 20 قتيلاً بفيضانات في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب – | منذ 3 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 16:36

قُتل 20 شخصاً نتيجة فيضانات في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، إذ جرفت أمطار غزيرة منازل وسيارات.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الفيضانات أغرقت مدينة قندهار والمناطق المحيطة في الولاية، مضيفة أن 10 أشخاص، بينهم أطفال، ما زالوا مفقودين. ورجّحت تضرّر ألفي منزل، فيما أفادت تقارير بتعرّض البنى التحتية لأضرار جسيمة.

وقال نائب محافظ قندهار عبد الحنان منيب إن الفيضانات هي الأسوأ منذ 7 سنوات، لافتاً الى ان المياه جرفت رعاة كانوا في المنطقة مع ماشيتهم. وأضاف أن الجيش الأفغاني أنقذ 400 عائلة، منذ بدء الفيضانات الجمعة الماضي.

والتساقط الكثيف للثلوج في مناطق واسعة من أفغانستان هذا العام، فاقم مخاوف من حدوث فيضانات ضخمة مع اقتراب الربيع، بعد سنوات من جفاف مدّمر عانته البلاد.