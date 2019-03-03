شكرا لقرائتكم مقتل وإصابة 12 مدنياً في قصف للحوثيين استهدف منازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الحديدة، صعدة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 16:18

قُتل وأصيب 12 مدنياً في قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف منازل السكان في مدينة التحيتا في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية: «إن المليشيات الانقلابية، أطلقت أكثر من 40 قذيفة هاون بطريقة عشوائية وهستيرية على مركز مديرية التحيتا، ونجم عنه مقتل مدنيين اثنين وجرح 10 آخرين، جروح بعضهم خطيرة».

وجاء الهجوم الحوثي بعد يومين فقط على قصف مماثل، أودى بحياة 5 أطفال في قرية الناصر الأسفل بذات المديرية.

وفي مدينة الحديدة مركز المحافظة، شنت المليشيات قصفاً مدفعياً عنيفاً على حي المنظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب المدينة.

واستخدمت المليشيات قذائف الهاون والهاوزر في قصفها الحي السكني، مما أدى إلى تدمير منزل وإحراقه بكل محتوياته، أصيب على إثر ذلك مالكه بجلطة دماغية.

في شأن اخر، فرض الجيش اليمني، سيطرته على مناطق استراتيجية جديدة في مديريتي الصفراء ورازح التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري إن وحدات الجيش استعادت مناطق، شعاب الحنكة، وسلسلة جبال بني أمية، في منطقة النقعة بمديرية الصفراء، عقب معارك خاضتها ضد الانقلابيين الحوثيين.

وأضاف المصدر، بحسب موقع «سبتمبر نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن المواقع التي سيطر عليها عناصر الجيش، شملت جبل نواف الاستراتيجي المطل على مناطق الرزامات والنقعة.

ولفت إلى أن الجيش، سيطر على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين، الذين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي غرب صعده استعاد الجيش مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها المليشيات في مديرية رازح.

وأشار مصدر عسكري، إلى أن القوات استعادت قرى أحمد علي، وصدام، ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح.