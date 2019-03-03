دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مكافحة الأورام السرطانية أصبحت ممكنة بفضل سم العقرب!

يعد عقرب Deathstalker أوما يطلق عليه عقرب فلسطين الأصفر the Palestinian yellow scorpion من أخطر أنواع العقارب على وجه الأرض، لكن السم الذي يجعل منه خطيرا هو نفسه السائل الأغلى في العالم. إذ يبلغ ثمن قطرة أصغر من حبة السكر منه 130 دولارا أي أن الغالون الواحد من سم هذا العقرب يساوي 39 مليون دولار بحسب موقع مجلة "بيزنس انسايدر". بيد أن هذا السائل من الصعب الحصول عليه إذ نحن بحادة إلى استخلاص هذا السم من 2.64 مليون عقرب من أجل غالون واحد وهو ما يجعل منها مادة نادرة.

مادة طبية فعالة

ومن بين الفوائد الطبية لسم العقارب هو استخدامه في الطب، إذ تستعمل مادة "كلوروتوكسين" الموجودة في السم لعلاج سرطان الدماغ والحبل الشوكي، كما تم استعماله من طرف الباحثين للقضاء على الملاريا الذي ينقله البعوض، فضلا عن استخدامها ضد أمراض العظام الذي تنقله الجرذان. وهذا ما جعل منه مادة مطلوبة، يحاول الباحثون الحصول عليه من اجل استخدامه في الأبحاث الطبية.

علاج الأورام السرطانية

علاج السرطان عن طريق سم العقارب هو أمر أصبح له انتشاره في عالم الطب إذ قامت شركة "بليز بيوساينس" للتكنولوجيا الحيوية في سياتل بجمع 5 مليون دولار أمريكي لإجراء تجربة محورية بتلوين الورم" Tumor Paint" تهدف إلى القضاء على الأورام السرطانية حسب ما ذكر موقع " GeekWire".

وتقوم فكرة "Tumor Paint" أو تلوين الورم على إظهار الأورام السرطانية خصوصا لدى الأطفال. إذ يعمل السم على ربط الخلايا السرطانية ببعضها البعض من دون أن التأثير في الخلايا غير المصابة. ومن ثم محاولة مكافحة الجزء المصاب فقط بسم العقرب، كما قامت الشركة باختبار التقنية على الأطفال المصابين بأورام في جهازهم العصبي المركزي.

وكان موقع بيزنس انسايدر قد ذكر قيام باحثين مغاربة بابتكار جهاز لاستخلاص سم العقرب يعمل عن بعد، حيث نجحت التجربة في قيام الجهاز باستخراج السم من أربعة عقارب مرة واحدة، ويأمل العلماء في نشر هذا الجهاز عالميا وتسويقه من أجل جعل عملية استخراج السم من العقارب سهلة وأكثر وأمانا.

م.م/ ع أ .جالمزيد:

طفرة علمية: اكتشاف الخلية المنشأ لمرض السرطان!

دراسة جديدة تؤكد ارتباط الهواتف المحمولة بالإصابة بالسرطان

فرنسا: علماء يخترقون فيروس نقص المناعة

دراسة: النمل يميز بين الرياح والأخطار عبر الاهتزازات

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي