دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بهذه الخدعة فعّل خاصية الوضع الليلي Night mode في فيسبوك ماسنجر

اكتشف عدد من الهاكرز خدعة بتطبيق التراسل الفوري فيسبوك ماسنجر facebook messenger تُمكن مستخدميه من حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد من تفعيل خاصية الوضع الليلي Night mode.

خدعة بتطبيق واتساب تُتيح لمستخدمي آيفون هذه الميزة alqiyady 1 خدعة بتطبيق واتساب تُتيح لمستخدمي آيفون هذه الميزة

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وتُمكن خاصية الوضع الليلي Night mode المستخدمين من خفض وهج الشاشة والحفاظ على صحة أعينهم لكن هذه الخاصية لا تُفعّل مباشرة عن طريق الإعدادات بل سيكون عليك تضمين رسالتك لأحد الأشخاص بإيموجي الهلال.

وهنا سيظهر على شاشة هاتفك عدة رموز من الهلال ثم تظهر في أعلى التطبيق خانة تسألك حول ما إذا كنت ترغب في تفعيّل الوضع الليلي بشكل دائم أم لا.

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وتُشير التقارير الصحفية المتخصصة في مجال التكنولوجيا التي استعرضت هذه الخدعة، إلى أن حالة رغبة المستخدم في العودة مرة أخرى للإضاءة العادية يُمكنه تفعيّل ذلك عن طريق الذهاب للإعدادت بالتطبيق.المزيد:

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