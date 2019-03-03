شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب طلائع الحريات الجزائرى يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري علي بن فليس، اليوم الأحد تراجعه عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

وقال بن فليس في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه اليوم الأحد إن "الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع الى الشعب".

وكان بن فليس قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن حزبه يرى في الانتخابات الرئاسية القادمة أمرا هاما للجزائر، سواء شارك الحزب فيها أم لم يشارك، معتبرا أن الشعب الجزائري قادر على حل مشاكله بهدوء.