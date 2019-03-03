شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل إلى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية دون المزيد من التفاصيل.

وقد التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس الرئيسَ الفلسطيني وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني في الأردن ،و تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات.