رئيس أركان الجيش المصري يزور سيناء

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالإطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات المشاركة فى تأمين شمال سيناء، وتفقد أعمال التجهيز الهندسى لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية للمقاتلين وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها لحماية مقدرات الشعب المصرى والتصدى لقوى التطرف والإرهاب والحفاظ على أرواح وممتلكات أبناء سيناء الشرفاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

والتقى الفريق محمد فريد بمقاتلى القوات المسلحة بشمال سيناء ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات فى مكافحة الإرهاب مهد الطريق لإستعادة الحياة الطبيعية لأهالى سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة.

وأكد الفريق محمد فريد أن ما يقدمه رجال الجيش والشرطة من تضحيات وجهود وطنية مخلصة ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى الذى يثق فى قدرة رجال القوات المسلحة والشرطة على إستعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وطالب الفريق محمد فريد المقاتلين بإتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والتحلى بعقيدة المقاتل المصرى لمواجهة أى عدائيات تستهدف المساس بأمن الوطن وإستقراره، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على كافة البؤر والخلايا الإرهابية الكامنة وتطهير كل شبر من أرض سيناء الغالية.