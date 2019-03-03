بعد إعلان ترشحه للرئاسة... ماذا قال الجزائريون عن بوتفليقة

وقال أحد المغردين، إن قرار الترشح فيه إصرار عجيب على تجاهل مطالب الجزائريين.

فيما أكد مغرد آخر على تويتر، أن الاحتجاجات تتواصل رفضا لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.

لكن إسماعيل بوميسك، قال إن الجزائر ستدخل إلى منعطف خطير، معتبرا قرار ترشح بوتفليقة "رعونة واستخفاف بالشعب".

​معلق ساخر على الأحداث طلب أن تتوقف المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة بشرط واحد وهو أن يظهر ويلقي خطاباته بنفسه "بدلا من الخيال العلمي".

وطالب صاحب أحد الحسابات على تويتر، أن يتم التراجع عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

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وحسب (رويترز) أكد تليفزيون النهار الجزائري تقدم بوتيفليقة للترشيح على منصب الرئاسة.

وقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وأكد شهود وسكان أن عشرات الآلاف تظاهروا في عدة مدن بأنحاء الجزائر اليوم لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.