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وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الأحد، أن جاريد كوشنر، زار تركيا، والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان، لمناقشة عدة ملفات، رئيسة ليس من بينها "صفقة القرن" فحسب.
© REUTERS / JAMES LAWLER DUGGAN
وأوضح الموقع الاستخباراتي الإلكتروني أن كوشنر طلب من أردوغان عدم شراء بطاريات صواريخ "إس 400" الروسية، مقابل كيفية إنشاء منطقة عازلة تركية في الشمال السوري، وبيع بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية للجيش التركي.
وتساءل الموقع الاستخباراتي عن أهمية تزامن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لروسيا، الأسبوع الماضي، وزيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لإيران، وزيارة كوشنر لتركيا، بمعنى ترجيحه لوجود ترتيبات جديدة في سوريا، في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تتعلق بسوريا وصواريخ "إس 400"... موقع استخباراتي يكشف حقيقة زيارة كوشنر لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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