وزير الشؤون الاجتماعية لـ"سبوتنيك": أزمة اتحاد عمال تونس تقترب من الحل اليوم

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن نقابة اتحاد العمال تعقد اجتماعها اليوم الأحد، وأنها تبحث مشروع الاتفاق على المطالب التي قدمت بشأن زيادات أجور عمال وسائقي نقل المحروقات، وأن مجريات الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.

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وتابع وزير الشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع يناقش ما تم تلبيته من 21 مطلب تم رفعها خلال الأيام الماضية، وأن الاتحاد يناقش ما تم التوصل إليه مع الحكومة.

وفي وقت سابق قال الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس رشاد نموشي، إن إضراب نقل المحروقات قائم، مشيرا إلى عدم تفاوضه مع أي طرف كان بهذا الشأن.

وأوضح أنه تم إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضراب عبر برقية يوم 13 فبراير/ شباط 2019، مشيرا إلى أن الوزارة وعوض التفاوض مع اتحاد عمال تونس الذي أصدر برقية الإضراب، قامت بدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض، حسب تصريحاته.

وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي بوغديري أكد في تصريح لـ"موزاييك"، أن الاتحاد لم يدع إلى الإضراب، ولم يصدر أي برقية إضراب في قطاع نقل المحروقات. موضحا أن جلسة عادية انعقدت اليوم في مقر تفقدية الشغل مع ممثلي منظمة الأعراف حول عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع.

وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام لسائقي شاحنات المحروقات، أيام 1، 2، 3 مارس/آذار، مطالبا بزيادة في الأجور، وبعض الامتيازات لعمال المحروقات طبقا لخصوصيتهم.