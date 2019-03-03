عباس يمنح شكران مرتجى وسام الثقافة والفنون

وتعود أسباب منح الوسام الفلسطيني للفنانة شكران مرتجى، تقديرًا لتاريخها الفني المميز والحافل في الدراما السورية، وتثمينًا لأعمالها التي تعكس صورة الفنان المثقف والملتزم. وذلك بحسب موقع "إرم نيوز".

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وقدم التكريم سفير فلسطين في سوريا، بحضور عدد من الفنانين المكرمين من سوريا وفلسطين وأعضاء السفارة، ضمن حفل تكريم لعدد من نجوم الفن، الذين قدموا عبر مسيرة عطائهم، إنجازات ثقافية وفنية، في سبيل القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن مرتجى، وفي إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، أنهت تصوير دورها في بطولة مسلسل "سلاسل دهب"، من إخراج إياد نحاس، وكذلك أنهت تصوير دورها في مسلسل "ميادا وأولادا"، بينما تنتظر عرض مسلسل "ترجمان الأشواق"، المؤجل عرضه من الموسم الماضي.