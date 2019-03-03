عباس يمنح شكران مرتجى وسام الثقافة والفنون

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وتعود أسباب منح الوسام الفلسطيني للفنانة شكران مرتجى، تقديرًا لتاريخها الفني المميز والحافل في الدراما السورية، وتثمينًا لأعمالها التي تعكس صورة الفنان المثقف والملتزم. وذلك بحسب موقع "إرم نيوز".
© Sputnik . Johnny Elias
يشار إلى أن مرتجى، وفي إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، أنهت تصوير دورها في بطولة مسلسل "سلاسل دهب"، من إخراج إياد نحاس، وكذلك أنهت تصوير دورها في مسلسل "ميادا وأولادا"، بينما تنتظر عرض مسلسل "ترجمان الأشواق"، المؤجل عرضه من الموسم الماضي.
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