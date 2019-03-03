بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة

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وحسب (رويترز) أكد تليفزيون النهار الجزائري تقدم بوتيفليقة للترشيح على منصب الرئاسة.

وقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وقال شهود وسكان إن عشرات الآلاف تظاهروا في عدة مدن بأنحاء الجزائر اليوم الأحد لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي في حين يعتزم الرئيس الترشح للحصول على فترة خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل نيسان.

وتقترب أعداد المحتجين سريعا من مستويات يوم الجمعة الماضي عندما ملأ المحتجون وسط العاصمة الجزائر في واحد من أكبر الاحتجاجات، النادرة في الجزائر، منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.