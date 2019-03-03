السودان.. استقالة رئيس حزب "الأمة الفيدرالي" من عضوية البرلمان

الخرطوم / الخليج 365

استقال رئيس حزب "الأمة الفيدرالي" في السودان، أحمد بابكر نهار، الأحد، من عضوية البرلمان، تنفيذا لقرار الحزب بفض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني.

وسلم "نهار" خطابا باستقالته إلى رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، بحسب مراسل الخليج 365.

وقال "نهار"، في استقالته، إن الخطوة جاءت بناء على قرار المكتب القيادي للحزب، بتاريخ 26 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، بفض الشراكة التنفيذية والتشريعية مع حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن "نهار"، في مؤتمر صحفي يناير/ كانون ثانٍ الماضي، انسحاب الحزب من المناصب التنفيذية والتشريعية في الحكومة.

وأرجع الانسحاب إلى ما قال إنه خروج الحوار الوطني (الذي قاد إلى حكومة الوفاق) عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والاعتداء على المحتجين السلميين (الذي يطالبون برحيل نظام الرئيس عمر البشير).

لكن قيادات في الحزب، أعلنت آنذاك استمرار الحزب في الحكومة، وتجميد نشاط رئيسه (نهار)، ما أحدث انشقاقا في صفوف الحزب.

وشارك حزب "الأمة الفيدرالي" في حكومة الوفاق الوطني، التي حلها البشير مؤخرا، بثلاثة وزراء ولائيين (في حكومات ولايات)، وثمانية نواب في البرلمان، و15 آخرين في برلمانات الولايات.

وأعلن البشير، في 22 فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديل الدستور.

وتشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن عدد القتلى بلغ 51.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.