السفير الفلسطيني في أنقرة: شعبنا لن ينسى الدعم التركي

إسطنبول/كلثوم إنجه قايا/الخليج 365
قال السفير الفلسطيني بأنقرة فائد مصطفى، إنّ الشعب الفلسطيني لن ينسى على الإطلاق الدعم التركي.
جاء ذلك في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر السفراء الفلسطينيين المعتمدين لدى دول القارة الأوروبية، في إسطنبول، الأحد.
وقال مصطفى: الدعم التركي لن ينسى من قبل الشعب الفلسطيني على الإطلاق، ورسولنا الكريم قال "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".
وأضاف "نحن هنا في تركيا نعرب عن امتنانا مجددًا للدعم الذي وجدناه من قبل الجمهورية التركية".
وأشار إلى أنّ تركيا من أكبر الداعمين للدبلوماسية الفلسطينية، مبينا أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أسمعا العالم بأسره مشاكلنا بفضل جهودهما.
وعقب الاجتماع تم تقديم وسام رئاسة دولة فلسطين، باسم الرئيس محمود عباس لأرملة القنصل الفلسطيني في إسطنبول عبد الكريم الخطيب الذي توفي العام الماضي.
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