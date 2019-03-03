الخرطوم.. تظاهرات ضد محاكمة المتظاهرين بقانون الطوارئ

الخرطوم/ الخليج 365

تظاهر سودانيون، الأحد، في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ"استقلال القضاء" وعدم محاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارئ.

جاءت التظاهرات استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" (مستقل)، وتحالفات المعارضة فيما سمي "بمواكب استقلال القضاء"، ورفضاً لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارىء.

وأفاد شهود عيان للأناضول بخروج عشرات المتظاهرين في حي جبرة بالخرطوم رفعين شعارات، تطالب باستقلال القضاء وإسقاط النظام.

وأضاف الشهود أن الشرطة والقوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وردد المتظاهرين هتافات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، "حرية سلامة وعدالة .. الثورة خيار الشعب"، و"حرية .. حرية".

وأشار "تجمع المهنيين" إلى أن مسيرات مواكب استقلال القضاء شملت أحياء "جبرة"، "الكلاكلة"، "أبروف"، و"ودنوباوي" بمختلف أنحاء العاصمة.

ونشر التجمع على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" فيديوهات للمظاهرات.

من جانبها، أدانت سفارة واشنطن بالخرطوم، الأحد، الاستخدام "المفرط للقوة" من جانب قوات الأمن السوداني، وفق بيان على صفحتها بـ"فيسبوك"

وقالت" تشارك بلادنا تعزيز احترام حقوق الإنسان في السودان، وتدين الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية".

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق حتى الساعة 15:10 ت غ.

وكان "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة دعوا للتظاهر، الأحد، في مواكب " استقلال القضاء"، رفضا لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارىء.

والخميس، أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين، المنضوى تحت "تجمع المهنيين"، مثول 870 شخصًا أمام محاكم الطوارىء بالعاصمة السودانية بتهمة التظاهر.

والإثنين، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أوامر بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضه بمختلف أنحاء البلاد، تشمل "إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شملت الأوامر كذلك "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.

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