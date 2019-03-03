سلطات الإحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى وتبعد آخر عن الأقصى 6 أشهر

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الخليج - واس
أعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك وقررت إبعاد حارس آخر عن الأقصى 6 أشهر.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت عرفات نجيب أحد حراس المسجد الأقصى المبارك قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر.
وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحارس محمد الصالحي أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة.
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