سلطات الإحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى وتبعد آخر عن الأقصى 6 أشهر

الخليج - واس

أعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك وقررت إبعاد حارس آخر عن الأقصى 6 أشهر.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت عرفات نجيب أحد حراس المسجد الأقصى المبارك قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر.

وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحارس محمد الصالحي أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة.