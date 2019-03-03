سلطات الاحتلال تقرر إبعاد “رئيس مجلس الأوقاف” عن #الأقصى

الخليج - واس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم، إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعين يومًا.

مما يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع وانتهت اليوم، قبل أن يُسلمه الاحتلال أمرًا جديدًا بإبعاده عن المسجد المبارك لـ 40 يومًا.