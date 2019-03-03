قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الأحد إن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية ”قد تموت خلال أسابيع“ إذا لم تُبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين.
وكان الاتفاق الذي نص على سحب القوات من الحديدة بحلول السابع من يناير كانون الثاني يستهدف إفساح الطريق أمام مفاوضات أوسع نطاقا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات لكن التقدم بطيء للغاية. وتعتبر الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.
وقال هنت في بيان أثناء زيارة لليمن ”نحن الآن أمام فرصة أخيرة (لنجاح) عملية ستوكهولم للسلام... العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نر التزاما من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهم طبقا (لاتفاق) ستوكهولم“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني هنت: اتفاق السلام في اليمن يواجه الآن آخر فرصة للنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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