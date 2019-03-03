صحف سعودية: الجزائر تحبس أنفاسها وحزب العمال يقاطع

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الصحف أشارت إلى أنه رغم إطلاق السلطات الباكستانية سراح الطيار الهندي كـ"بادرة سلام"، فإن الاشتباكات الحدودية بين البلدين النوويين لا تزال مستمرة

تصدر الشأن الجزائري عناوين الصحف السعودية، الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الحياة" تحت عنوان "حزب العمال الجزائري يقاطع للمرة الأولى منذ 2004 الانتخابات الرئاسية"، أن مسؤولين في حزب العمال الجزائري أعلنوا أن الحزب اليساري المتشدد الصغير، لن يقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 إبريل المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2004.

وقال رمضان يوسف تاعزيبت النائب وعضو المكتب السياسي للحزب "باستثناء امتناع عضوين، صوت كافة أعضاء اللجنة المركزية لمصلحة عدم المشاركة". وباستثناء الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن نيته الترشح لولاية خامسة، لم يؤكد أي مرشح بارز حتى الآن ترشحه. وتحت عنوان "الجزائر تحبس أنفاسها... في

وقال رمضان يوسف تاعزيبت النائب وعضو المكتب السياسي للحزب "باستثناء امتناع عضوين، صوت كافة أعضاء اللجنة المركزية لمصلحة عدم المشاركة". وباستثناء الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن نيته الترشح لولاية خامسة، لم يؤكد أي مرشح بارز حتى الآن ترشحه.

وتحت عنوان "الجزائر تحبس أنفاسها... في انتظار قرار بوتفليقة"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه فيما تضاربت الأنباء بشأن عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده الليلة الماضية، حبس الجزائريون أنفاسهم في انتظار قراره، وما إذا كان سيعلن ترشيحه رسمياً لولاية خامسة قبل نهاية مهلة تقديم الطلبات، التي تنتهي اليوم، وهي خطوة قد تؤجج الاحتجاجات الرافضة لإعادة ترشحه.



وكان لافتا إعلان بوتفليقة تعيين عبد الغني زعلان مديراً جديداً لحملته الانتخابية خلفاً لعبد المالك سلال، وهو ما بدا واضحاً بأنه ينوي الترشح مجددا للرئاسة.

وتحت عنوان "الإرهاب والمخدرات.. في اجتماع وزراء الداخلية العرب.. اليوم"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وصل أمس السبت إلى الجمهورية التونسية ليرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته الـ36.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.

ويناقش وزراء الداخلية العرب في اجتماع المجلس الذي يعقد في العاصمة التونسية اليوم الأحد مشروع الخطة المرحلية التاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مشروع الخطة المرحلية الخامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

صحيفة "الوطن" تحت عنوان "السعودية تاسع أقوى دولة في العالم"، كشفت أن المملكة حلت ضمن قائمة أكثر الدول القوية على مستوى العالم في 2019، بحسب تصنيف مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" الأمريكية أمس السبت. ووفقاً للتصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً.



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ووصفت المجلة الأمريكية المملكة بأنها "عملاقة الشرق الأوسط"، وهي موطن الإسلام والبيت الحرام الذي يسافر إليه ملايين المسلمين سنويا.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الدراسة التي أجرتها مجلة US News and World Report، استندت في تقييمها لترتيب السعودية في قائمة أقوى 10 دول في العالم، ونشرتها مجلة بيزنس إنسايدر، على ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.



وتحت عنوان "قصف متبادل يفاقم التوتر الهندي ـ الباكستاني"، كشفت "الشرق الأوسط" أن اشتباكات وقصفا متبادلا عبر الحدود، فاقم التوتر الهندي – الباكستاني، أمس، غداة إطلاق إسلام آباد طياراً هندياً أَسَرَته بعد إسقاط طائرته الحربية، الأربعاء، في الجزء الباكستاني من منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

وبعد ساعات من إطلاق السلطات الباكستانية سراح الطيار الهندي كـ"بادرة سلام"، اندلعت الاشتباكات الحدودية بين البلدين النوويين، وقالت إسلام آباد إن سبعة أشخاص، بينهم جنديان، قُتلوا جراء القصف الهندي.





ذكرت وسائل إعلام هندية سماع دوي أعيرة نارية كثيفة عند خط السيطرة في قطاعي نوشيرا وبونش على خط الحدود الفعلي بين باكستان والهند.

فيما تناولت "عكاظ" الشأن ذاته تحت عنوان "رغم بوادر الانفراج.. قصف هندي باكستاني في كشمير"، حيث أشارت إلى أن حدة التصعيد بين الهند وباكستان خفت أمس، بعدما سلمت إسلام آباد طيارا هنديا أسيرا، وسط جهود من قوى عالمية لوأد الفتنة ومنع نشوب حرب بين الجارتين النوويتين.

وفي مراسم تسليم أذاعها التليفزيون، عبر الطيار أبهيناندان، الذي صار رمزا لأقوى اشتباك بين الهند وباكستان على مدى سنوات، الحدود عائدا إلى بلده مساء أول من أمس.

واعتبرت باكستان أن إطلاق سراح الطيار الأسير "بادرة على حسن النية بهدف خفض التوتر المتصاعد مع الهند" والمستمر منذ أسابيع. وتواصل القصف أمس على جانبي خط المراقبة الذي يفصل بين الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير والجزء الواقع تحت سيطرة باكستان، وهو ما تكرر على مدى الأسابيع الماضية.



فيما كشفت "الحياة" عن اعتزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقليص مناورات عسكرية سنوية تنفذانها في الربيع، وإبدالها بتدريبات محدودة.

جاء ذلك بعد يومين على فشل قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي، لخلاف حول رفع العقوبات المفروضة على بيونج يانج. لكن الجانبين أعلنا استعداهما لمواصلة الحوار. وقال ترامب بعد القمة إن التدريبات العسكرية مكلفة جداً.