شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو جريء) للطيار الهندي المحرر يثير غضب الهنود ويفضح سلطات بلاده.. شاهد ماذا قال عن الجيش الباكستاني؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار شريط فيديو للطيار الهندي، الذي أفرجت عنه باكستان يوم الجمعة، غضبا في نيودلهي، في وقت اعتبرت إسلام آباد أن الإفراج عن الطيار، هو "بادرة سلام" في أزمة كشمير.

وسلمت باكستان المقدم الطيار الهندي ابهينندان فرتهامان، والذي أسقطت طائرته "الميغ" يوم الأربعاء، حين كان يطارد مقاتلات باكستانية فوق كشمير، للهند، وعبر مركز "واغاه" الحدود بين البلدين بعد تأخير تسليمه عدة ساعات عن الموعد المقرر سلفا.

وأجريت للضابط الهندي على الفور، فحوصات طبية قبل الاستماع إليه من قبل الأجهزة العسكرية والمخابرات الهندية، وحسب وسائل إعلام هندية، فإن عودة الطيار تأخرت بسبب إجباره على قبول تسجيل شريط الفيديو مقابل الإفراج عنه.