محكمة بحرينية ترفض استئناف 8 مدانين بخطف وتعذيب متعاون مع الشرطة

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام" البحرينية، أيدت المحكمة السجن المؤبد على متهم والسجن 15 سنة لخمسة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين.

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وتتهم المجموعة بخطف شابا بحرينيا، والاعتداء عليه بالضرب وتصويره وهو يعترف بالتعاون مع الداخلية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم، في 4 أيلول/سبتمبر 2017، ألحقوا ألما جسديا شديدا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، عندما كان محتجزا لديهم.

وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 8 منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة؛ كما قضت بمعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات.