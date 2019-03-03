إجراء جديد يحرم مليون جزائري من الانتخابات الرئاسية

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وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، اليوم الأحد، أن عملية تطهير القوائم الانتخابية تمكنت من حذف نحو مليون شخص كان مسجلا في الهيئة الانتخابية، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
ويلزم القانون المترشحين لانتخابات الرئاسة تقديم ملف ضمنه شهادة طبية تثبت الصحة والأهلية للترشح، و60 ألف توقيع من الناخبين، أو 600 توقيع من المنتخبين من أعضاء المجالس البلدية والولائية والبرلمان.
ومنذ إعلان بوتفليقة تقديم ترشحه لولاية رئاسية خامسة في العاشر من فبراير/شباط الماضي، يتصاعد احتقان شعبي رافض لذلك، واندلعت مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في الجزائر في 22 فبراير/شباط ثم الأول من مارس/آذار الجاري، ضد ترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
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