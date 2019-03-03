- 1/2
- 2/2
وقال بيراميدز في بيان صحفي: "من وازع المشاركة الاجتماعية، قررت إدارة نادي بيراميدز إف سي التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر، وكذلك الحالات الحرجة من المصابين".
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وأضاف البيان: "تأمل إدارة النادي ومالكه المستشار تركي آل الشيخ مد يد العون لأهالي ضحايا حادث محطة مصر وتخفيف معاناة المصابين".
وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا نعى خلاله الضحايا، كما نعى أيضا تركي آل الشيخ ضحايا الحادث.
ولقى أكثر من 20 مواطنا مصريا مصرعهم إثر حريق هائل نتيجة اصطدام جرار قطار في رصيف محطة مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لضحايا قطار محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.