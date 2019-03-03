الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل بغداد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى العراق في إطار زيارة رسمية.

وذكر تلفزيون العراقية المملوك للدولة، إن "الرئيس الفلسطيني وصل بغداد، وكان في استقباله وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، وعدد من المسؤولين، وسفيرة العراق غير المقيمة صفية السهيل، وسفير فلسطين لدى بغداد أحمد عقل".

وأوضح المصدر نفسه أن عباس سيلتقي كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لبحث الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار.

كما سيبحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات".

والتقى عباس السبت، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في عمان، برفقة وفد نيابي وبحضور سفيرة العراق لدى الأردن وفلسطين صفية السهيل على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني.

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، ويستمر ليومين، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.