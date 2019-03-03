كتلة برلمانية بإقليم شمال العراق تطالب بإطلاق سراح زعيم حزبها

العراق/ عارف يوسف/ الخليج 365

طالبت كتلة "الجيل الجديد" في مجلس النواب (البرلمان) العراقي سلطات إقليم الشمال بإطلاق سراح رئيس حزبها شاسوار عبد الواحد فورا.

وقررت محكمة السليمانية في إقليم الشمال، في وقت سابق الأحد، توقيف عبد الواحد، للمثول أمامها في قضيتين "الاعتداء على موظف عام وسب مواطن".

وقالت الكتلة، في بيان لها، اطلعت عليه الخليج 365، إن "اعتقال عبد الواحد، بعد مثوله أمام محكمة السليمانية اليوم، قرار سياسي لا قانوني وجاء خلافا للإجراءات القانونية والأصولية".

وأضاف البيان: "لا يساورنا شك بأن سلطة القضاء في الإقليم مسلوبة الإرادة والمحاكم غير مستقلة ويتم توظيف القضاء كورقة سياسية من قبل الأحزاب".

ورأت الكتلة، في بيانها، أن اعتقال شاسوار عبد الواحد سياسي وأدانت "استعمال القضاء في الخصومات السياسية".

وطالبت الكتلة السلطات الاتحادية (حكومة بغداد) بالضغط على الإقليم لإبعاد المحاكم عن الأمور السياسية وإطلاق سراح عبدالواحد فور‎ا.

وشاسوار عبد الواحد هو رجل أعمال وإعلامي وسياسي عراقي، من المكون الكردي، مؤسس قناة إن آر تي، والرئيس الفخري لنادي السليمانية، عرف عنه معارضته لحكومة الإقليم، ورفضه استفتاء الانفصال الباطل 2017.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن في مدينة السليمانية، تأسيس حراك "الجيل الجديد" للمشاركة بقائمة انتخابية في الانتخابات العامة في كل من الإقليم والعراق.

وفازت قائمته بثمانية مقاعد في برلمان الإقليم (من أصل 111)، و4 مقاعد في مجلس النواب العراقي (من أصل 329). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.