وزيرا التعليم التركي والقطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك بالدوحة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
بحث وزير التعليم التركي ضياء سلجوق؛ نظيره القطري محمد الحمادي، اليوم الأحد، في العاصمة الدوحة، "تعزيز العلاقات في مجال التعليم والجامعات والعمل المشترك"، بحسب مراسل الخليج 365.
كما ناقش الوزيران خطوات افتتاح مدرسة قطرية في تركيا؛ و"تطوير مهارات معلمي اللغة العربية وتأسيس مركز لتعليمها في تركيا"، بدعم قطري.
وشارك الوزير التركي صباحا في حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورته الثانية عشرة، تحت شعار " بالتميز نبني الأجيال " بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما قام بزيارة مدرسة قطر للعلوم التكنولجيا وتفقد خلالها إمكانات التعليم والطلاب المتميزين فيها.
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