أسير مقدسي يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري

القدس/ فاطمة أبو سبيتان/ الخليج 365

أفادت عائلة أسير مقدسي محتجز في السجون الإسرائيلية، خوض نجلها إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقال الشاب جميل السلوادي، لمراسلة الخليج 365، أن شقيقه الأسير عادل السلوادي، قرّر خوض الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله "إداريا" في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شقيقه الأسير عادل (46 عاما) قبل نحو شهرين من القدس، حيث حولته السلطات الإسرائيلية للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور دون وجود تهمة، واكتفت بالقول بأنه "خطر على أمن الدولة".

وقال السلوادي، إنه سيستمر في إضرابه عن الطعام حتى موعد الجلسة التي ستُعقد له في 17 أبريل/نيسان الجاري.

ولفت إلى أن شقيقه غير متزوّج، وهو من سكان حي بطن الهوى، في بلدة سلوان، جنوب مدينة القدس.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية في سجونها المختلفة التي يبلغ عددها نحو 22 سجناً في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، نحو 500 معتقل إداري.

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