المواصفات_والمقاييس: 161242 حادثًا سنويًا بسبب الجوال أثناء القيادة

الخليج - واس

ناشدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قائدي المركبات بضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة، وبشكل خاص عدم استخدام الجوال أثناء القيادة والحرص على استخدام حزام الأمان، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد وقوع أكثر من (161242) حادثًا سنويًا في المملكة بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة وكشفت الهيئة عن أن نسبة الحماية التي توفرها الوسائد الهوائية تخفض من نسبة الوفيات بمقدار 12%، بينما نسبة الحماية التي يوفرها حزام الأمان بمقدار من 40 إلى 60%، وهو ما يشير إلى أهمية ارتداء حزام الأمان.

وأكدت الهيئة أن استخدام وسائل الأمان لها دور هام جدًا في حماية قائد السيارة، ولكن يجب الالتزام ببعض التعليمات؛ كي يتم الحصول على أعلى نسبة من الحماية. موضحة أن الاعتماد على الوسائد الهوائية وحدها في الأمان ليس بالقرار الصحيح، فحماية الوسائد الهوائية يقتصر على الحوادث التي تحدث من الأمام أو الخلف، أما الحوادث الجانبية للسيارات فهي وظيفة حزام الأمان. مشيرة إلى أن الوسائد الهوائية توفر الحماية للصدر والرأس، وذلك من خلال الحيلولة دون ارتطامها بعجلة القيادة أو زجاج السيارة الأمامي.

وأوضحت هيئة المواصفات أنها قامت بالإلزام ببعض أنظمة السلامة في المركبات اعتبارًا من موديلات 2018م، ومن ذلك: الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (BOS)، ونظام الثبات الإلكتروني ( ESC )، ونظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS)، وغيرها من أنظمة السلامة في المركبات. بالإضافة إلى إعداد وتحديث واعتماد عدد من المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالمركبات أو الوقود أو الطرق، ومنها اعتماد عدد من المواصفات للمقطورات والفحص الدوري والسيارات المعدلة، وعيون القطط والعلامات العاكسة للضوء للمركبات والرقائق اللاصقة لنوافذ المركبات ومواد علامات ودهانات الطرق.

كما أصدرت الهيئة العديد من اللوائح الفنية السعودية التي تتعلق بجوانب السلامة في المركبات مثل: اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات، اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، واللائحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود.