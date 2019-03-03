إصابة 8 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في #حائل

صحيفة الخليج الالكترونية أصيب 8 أشخاص في حريق منزل في حائل بسبب تسرب الغاز مع وجود دفاية كيروسين. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني باشرت في ساعة متأخرة من مساء السبت الموافق 25-6-1440 بلاغا عن حادث حريق بمنزل بحي المنتزه الغربي. وأضاف أنه لدى وصول الفرق اتضح أن الحادث ناتج عن اشتعال لحظي بسبب تسرب غاز في ملحق خارجي وبسبب وجود دفاية كيروسين وإغلاق الأبواب والنوافذ حدث الاشتعال وأدى لإصابة ثمانية شبان نقلوا للمستشفى .

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