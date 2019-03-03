غرفة #الرياض توفر 420 وظيفة شاغرة للجنسين في #القطاع_الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر 420 وظيفة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الشركات:

1- شركة الصقور للمعدات الصناعية.

2- مؤسسة واو الإنارة والكهرباء للتجارة.

3- شركة آرتنا المحدودة.

4- الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك).

5- شركة قصر الأواني.

6- شركة المأكولات السريعة (البيك).

7- شركة درعة للعطور.

8- شركة مجموعة زيد الحسين.

9- شركة الشايع الدولية.

10- شركة هرفي للخدمات الغذائية.

11- شركة لش للتجارة.

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