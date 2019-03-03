الإنذار_المبكر يحذر من غبار يعيق الرؤية بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارا مبكرا حذرت فيه من تقلبات طقس اليوم الأحد بمنطقة الرياض والدوادمي. وأشار التحذير إلى رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة بمنطقة الرياض (الدوادمي – الرياض – الخرج – الأفلاج)، وتبدأ الحالة في تمام الواحدة ظهر اليوم الأحد وتستمر حتى الثامنة مساء.

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