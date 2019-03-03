إيران.. 25 قتيلاً ومصاباً جراء موجة الطقس الباردة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء موجة من الطقس البارد، ضربت عدداً من محافظات البلاد.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الأحد عن المنظمة الوطنية للإغاثة والإنقاذ أن الضحايا سقطوا جراء موجة السيول والثلوج التي تجتاح 25 محافظة إيرانية.
وأضافت أن الإغاثة شملت أكثر من 19700 شخص في 220 مدينة وقرية ومنطقة جبلية. وتشهد إيران موجة من الطقس البارد، منذ أربعة أيام
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